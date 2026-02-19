OpenAIがAIエージェントの性能を測定するベンチマークテスト「EVMbench」を発表しました。EVMbenchは仮想通貨ブロックチェーンのスマートコントラクトに存在する脆弱(ぜいじゃく)性の「検知能力」「修正能力」「悪用能力」を測定するテストで、すでにOpenAIやGoogleやAnthropicのAIでの測定結果が公開されています。Introducing EVMbench | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-evmbench/仮想通貨のブロックチェーンではス