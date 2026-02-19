昨年、乃木坂46を卒業した中村麗乃が、2月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」へ所属したことが明らかとなった。【写真】中村麗乃、神々しいほどの美しさ！インタビュー撮りおろしショット中村は、2001年生まれの現在24歳。2016年9月に乃木坂46の3期生としてグループに加入。在籍中から個人で舞台作品への出演を重ね、帝国劇場をはじめとする全国の主要劇場でヒロイン役などを務めるなど幅広いジャンルの作品に出演し