３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿第２クール３日目（サンマリン宮崎）の１９日、侍ジャパン前監督で２０２３年ＷＢＣで世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ＝６４）が訪れ、取材に応じた。栗山氏は「（今大会は）連覇します。というか、前回一緒にやったチームメートたちには先に『連覇おめでとうございます』って先に言わせても