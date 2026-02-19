第8節の全試合結果と最新の順位表AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第8節が2月17日と18日に行われた。FC町田ゼルビアが劇的な勝利で勝点を積み上げた一方、神戸が敗戦を喫したことで上位の並びに変化が生じている。町田は成都蓉城とホームで対戦し、3-2で勝利した。この結果、町田は勝ち点17で1位となった。ヴィッセル神戸はジョホールとアウェーで対戦したが、0-1で敗戦。神戸は勝ち点16で2位、サンフレッチェ広島はFC