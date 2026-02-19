香港国際空港の出発ロビーである男が無人発券機（キオスク）を壊して暴れる映像が公開された。この男は麻薬を所持していた。香港メディアのサウスチャイナモーニングポスト（SCMP）は16日（現地時間）、空港で暴れる男の映像が最近オンラインで共有されたと報じた。映像の男は空港に設置されたキオスクを押し倒した後、周辺の案内スタンドを持ち上げて投げつけた。付近にいた空港利用客は悲鳴をあげながら逃げた。これを目撃した空