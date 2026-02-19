山形県寒河江市で18日、男性が包丁のようなものを持った2人組の男から現金80万円を奪われる強盗事件が発生しました。警察が犯人の行方を追っています。古川真斗記者「寒河江市内です。市内各地では至る所で警察による検問が行われています」18日午前10時半ごろ、寒河江市柴橋に住む50代の公務員の男性が自宅を出たところ、2人組の男から呼び止められて包丁のようなものを突き付けられ、現金80万円を奪われました。その後、男性は車