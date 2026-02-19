ミラノ・コルティナ冬季五輪で異色の職業を持つメダリストが目を引く。メダルを獲得した選手には専業スポーツ選手が多い。だが一部の選手はスポーツと仕事を並行して五輪メダルを獲得し注目されている。男子アルペンスキースーパー大回転で銀メダルを獲得したライアン・コクランシーガル（米国）はスポーツと仕事の2足のわらじを履く代表的な選手だ。コクランシーガルは2022年の北京大会に続き2大会連続で銀メダルを取ったスター選