9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、20日より全国（一部地域を除く）で放送される「メルカード」新テレビCM「好きがある世界」篇、「好きを楽しむ（売上金が使える）」篇に出演する。「『好き』をガチで楽しむメルカードニキ」として登場し、メインメッセージである「好きを楽しむ。メルカード」を伝えていく。【写真】カラフルでかわいい！“好き”に囲まれて笑顔の佐久間大介メルペイは、佐久間の起用理由について「『