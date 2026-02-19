プロフィギュアスケーターの本田真凜が19日、東京・ZeroBase渋谷で行われたグローバル刃物メーカー・貝印のパーソナルケアブランド「miness」の「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会にゲストとして参加した。【全身ショット】綺麗すぎる…！真っ白なドレスで登場した本田真凜本田は純白のドレス姿で登場。「普段、ドレスを着るのはスケートの時ぐらい。今日はスケートのお衣装に近いので安心感があります」と笑顔を見