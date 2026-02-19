俳優の君嶋麻耶（38）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。令和7年度行政書士試験に合格したことを報告した。【写真】「すごーい！」「多彩すぎる」合格証を手に行政書士試験合格を報告した君嶋麻耶君嶋は「合格」とひと言つづり、「行政書士試験合格証」と記された証書を手にした写真を公開。ハッシュタグで「#行政書士 #行政書士試験 #資格 #資格試験」などと添えた。令和7年度行政書士試験の合格率は受験申込者数6