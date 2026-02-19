テレビ東京は19日、松本まりか主演、横山裕共演のドラマ9『元科捜研の主婦』（毎週金曜後9：00〜）の第7〜9話に登場するゲストを一挙解禁した。工藤美桜や紺野まひるらゲストが出演する。【場面写真】取り調べ姿もカッコいい！捜査する横山裕本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦