日本ハムの有原航平投手（33）が19日、沖縄・名護キャンプで3度目のブルペン投球を行った。直球、カーブ、チェンジアップなど変化球を交えて27球を投じ「ブルペンで変化球は初めてだったので確認ではないが、どんな感じかなと（確かめた）。レイエスもバッターに立ってくれたので良い感じで投げられたかなと思います」と、振り返った。レイエス本人の希望もあり、投球練習の途中から打席に立ってもらった。レイエスからは「イ