お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が19日、インスタグラムを更新。NHK・Eテレの教育エンターテインメント「おかあさんといっしょ」（月〜土曜午前7時45分）で7年にわたり初代「体操のお姉さん」を務めた秋元杏月の卒業に思いをつづった。幼い娘を育てる1児の母でもあるバービーは「体操のお姉さん・あづきお姉さん卒業発表翌日...今朝のカラダダンダン体操泣けたわあ〜」と、同番組を視聴しながら涙した写真を複数アッ