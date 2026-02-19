フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が19日に放送され、ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）の映像にMC陣が涙するシーンがあった。番組では「夢に挑んだ選手たち知られざるドラマ」と題し、ケガの中で競技に挑んだ選手をVTRで紹介した。アルペンスキー女子滑降に出場した米国のスーパースター、リンゼイ・ボン（41）は、先月下旬にケガを負いながら復帰。しかし8日の競技中に転倒して左足を骨折し、ヘリ