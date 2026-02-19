自民党の臨時総務会に臨む（左から）古屋選対委員長、有村総務会長、鈴木幹事長。奥は西村選対委員長代行＝19日午前、東京・永田町の党本部自民党は19日、党本部で臨時総務会を開き、党四役ポストの選対委員長に、旧安倍派幹部の西村康稔選対委員長代行の起用を決定した。党四役に派閥裏金事件の関係議員を起用するのは初めて。組織運動本部長には、旧安倍派で裏金事件に関係した松野博一元官房長官が就いた。特別国会での衆院