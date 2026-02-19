京都府警本部業務で知り合った女性の電話番号を使って私的なメッセージを送信し、個人情報を不適切に利用したとして、京都府警は19日までに、個人情報保護法違反の疑いで、山科署に勤務していた40代の男性巡査部長を書類送検し、本部長訓戒の処分にした。いずれも5日付。府警によると「女性の対応に好感を持ち、話してみたいと思った」と容疑を認めている。書類送検容疑は、昨年6月上旬、業務で知った女性の電話番号を利用し、