札幌・ススキノで2023年7月に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘の田村瑠奈被告（32）＝殺人、死体遺棄などの罪で起訴＝を手助けしたとして死体遺棄・損壊のほう助罪に問われた母親の無職浩子被告（63）の控訴審判決で、札幌高裁は19日、懲役1年2月、執行猶予3年とした一審札幌地裁判決を破棄し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。一審と異なり死体遺棄ほう助罪の成立は認めず、死体損壊ほう助罪のみを認めた。弁護人は無罪