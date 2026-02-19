「阪神春季キャンプ」（１９日、宜野座）阪神のイーストン・ルーカス投手が今キャンプ２度目のライブＢＰ登板。安定した制球力を見せ、内角への変化球で梅野のバットをへし折るシーンもあった。前回と違い、前に置かれていたネットを外して臨んだマウンド。伏見、嶋村、梅野、前川を相手に次々とストライクを投げ込んだ。スライダー、チェンジアップ、カットボールなど変化球をコーナーに投げ分けられる制球力を披露し、スト