Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内で「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に登壇し、推し活ライフについて語った。昨今拡大中の「推し活市場」を応援する同カード。アニメオタクを公言する佐久間は、会見に私物の「メルカード」を持参して登場。自身も推し活費用は惜しまないタイプで「推し活って生活費なんですよ。だからしょうがない。おなかがすいたらご飯を買うのと一緒。光熱費の中に何で推し活費って入ってないんだろ