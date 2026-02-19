飯田線・国道・そして「無料高速」が開通国土交通省 浜松河川国道事務所は2026年2月18日、翌月に開通を控えた三遠南信道の鳳来峡IC〜東栄IC間を報道陣に公開しました。【ぐねぐね山道が「天空の道」に!?】これが「三遠南信道」の開通区間です！（地図／写真64枚）三遠南信道は長野県飯田市と静岡県浜松市を結び、中央道と新東名高速を短絡する約100kmの高規格道路です。中部地方の山間部を貫くJR飯田線におおむね並行するルー