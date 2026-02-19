【趣味と遊びの“新定番”】最新家電に欠かせない機能として近年、注目を集めているのがAIだ。家族の好みを学習して最適に運転したり、会話型でのやりとりなどができる。AI家電におまかせで快適に過ごせるのだ。＊＊＊家電はさまざまな最新技術を導入することで、より細かな制御が可能になったり、自動化したりして、生活がより快適に、楽ができるように進化してきた。現在、さまざまな家電での導入が進んでいるのがAIだ。