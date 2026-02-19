国内産米粉促進ネットワーク（米粉ねっと）は2月1日に都内で「ご当地米粉めん倶楽部」の設立総会・米粉めん試食会を開催した。冒頭、萩田敏理事長は2008年に設立され、料理コンテストの開催やアレルギー対応、グルテンフリー表示など米粉普及に尽力した米粉ねっとのあゆみを振り返り、「国内の麺需要は大きいが、ほぼ小麦粉で作られている。地域ごとに特色のある『ご当地米粉めん』で、米粉の需要を増やしたい」と語った。ご