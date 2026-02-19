手持ちの収納ケースなどを浮かせて使いたい！そんな願いを叶えてくれる便利グッズをダイソーで発見しました。補助プレート付きで、マグネットがつかない場所でも設置できるのが便利。粘着式なので、貼るだけで簡単に取り付けられて手軽に使えます！3セットで100円とコスパも抜群。マグネットなので着脱も簡単ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネットシート（補助プレート付、丸、3セット、シルバーカラー）価