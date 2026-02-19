ダイソーでもさまざまなタイプが販売されている、中身が見やすい透明の収納ケース。ただ、まだまだ小さいサイズの商品が多いイメージ。もう少し大きいサイズがあれば…と思っていたところ、大容量サイズの商品を発見しました！奥行きのある引き出しタイプで、小物をたっぷり入れられて優秀！積み重ねもできておすすめです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スタッキング卓上小物収納（1引出し）価格：￥550（税込）サイズ