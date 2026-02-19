全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、5位だった『やえす初藤』を紹介します。食事もお酒も朝昼夜楽しめる地下街のオアシス60年前のヤエチカ開業時からある重鎮といえばここ。創業はその前の昭和20年代という歴史ある居酒屋だ。店内は木の温かみを感じるホッと寛げる雰囲気で、1日中お客さんで賑わっている。それも当