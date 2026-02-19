グーグル（Google）は19日、日本国内の動画プラットフォーム「YouTube」で、「YouTubeショッピング アフィリエイトプログラム」を開始すると発表した。あわせて、楽天グループが運営するECサイト「楽天市場」が参加する。 「YouTubeショッピング アフィリエイトプログラム」は、YouTubeに投稿されている動画に関連する商品を、視聴者がYouTube経由で購入することで、動画投稿者の利益になるプログラム。