グーグルは19日、Geminiアプリに生成音楽モデル「Lyria 3」を搭載し、音楽生成機能のベータ版提供を開始した。この機能により、テキストによる指示や写真、動画のアップロードを通じて、オリジナルの楽曲を数秒で生成できるようになった。 「Lyria 3」は、以前のバージョンと比較してオーディオ生成機能が向上した。プロンプトに基づく歌詞の自動生成に対応したほか、スタイルやボー