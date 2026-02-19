不要なタブレット端末を発注し、会社に損害を与えたとして大手電機メーカー「シャープ」の元部長が逮捕された事件の被害総額は２億３０００万円にのぼるとみられています。背任の疑いで逮捕された「シャープ」の元ブランド推進部長・田中康一容疑者（５８）は、業務に必要のないタブレット端末６９４台を発注し会社に約４８００万円あまりの損害を与えた疑いが持たれています。警察によりますと、不正な発注は２０１５年ごろ