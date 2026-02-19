ＳＮＳを通じて知り合った女子中学生を誘い出し性的暴行を加えたとして、２１歳の男が逮捕されました。不同意性交などの疑いで逮捕されたのは、山形県新庄市の会社員・石山真太郎容疑者（２１）です。警察によりますと、石山容疑者は去年１１月、ＳＮＳで知り合った神奈川県の女子中学生（当時１３）に対して「愛してるよ」などとメッセージを送って誘い出し、県内の宿泊施設で性的暴行を加えた疑いがもたれています。さ