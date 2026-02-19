組織的にオレオレ詐欺事件に関与したとして、大阪府警が東京にある指定暴力団傘下の事務所を家宅捜索しました。家宅捜索を受けたのは、東京都台東区にある指定暴力団住吉会傘下の「武蔵屋一家」の組事務所です。大阪府警は、おととし３月、茨城県に住む８０代の女性の自宅に「俺だけど。職場の若い女の子に子どもができた」などとウソの電話をかけ、現金６０万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで武蔵屋一家傘下の組員・細谷