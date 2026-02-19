２月１９日未明、大阪市大正区の住宅で火事があり、住人とみられる男性が死亡しました。１９日午前１時ごろ、大正区鶴町の住宅で「２階から火が出ている」と近くに住む女性から消防に通報がありました。火は約３時間半後に消し止められましたが、火元となった木造２階建ての住宅と、延焼した南側の住宅、あわせて３５０平方メートルが焼けたということです。（近隣住人）「火花みたいなのも出ているし、家を火が囲っている