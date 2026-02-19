東映太秦映画村（京都市右京区）は19日、フルリニューアル第1期のコンテンツ詳細を発表した。なにわ男子・長尾謙杜がコンテンツ中に登場することも明らかになった。【画像多数】太秦映画村リニューアル長尾謙杜がナビゲーターを務める「太秦時代劇100年」など東映太秦映画村は、今年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク