神戸〜小豆島〜高松を結ぶフェリーを運航するジャンボフェリーは、ジャンボフェリーの船内売店において、オリジナルボールペンの販売を開始した。同商品は、4色ボールペン＋シャープペンが1本にまとまったZEBRA社の多機能ペン「blen 4＋S」をベースに、ジャンボフェリーの「あおい」「りつりん2」それぞれの船体をデザインしたアイテムになっている。箱入り仕様のため、卒業・入学のお祝いをはじめ、新生活を迎える社会人へのギフ