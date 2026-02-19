人気アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の閑話が、本日19日に放送される。通常放送時間より94分後ろ倒しの26時00分から放送予定で、これまで放送されたアニメ第3期「死滅回游 前編」の映像を中心として、新規ナレーションを加えた再構成番組を放送する。【画像】ヤックルの尻に矢が刺さって凹んだ秤先輩（笑）『呪術廻戦』場面カットまた、オリンピック編成に伴う中継延長対応のため、放送時間が変更になる可能性がある