「チーズかまぼこ えだまめ味」「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品は、「チーズかまぼこ えだまめ味」を発売する。「チーズかまぼこ えだまめ味」は、ほんのりと枝豆の風味が香るチーズかまぼこ。お酒のおつまみやおやつなどにぴったりだとか。［小売価格］220円（税込）［発売日］3月上旬丸大食品＝https://www.marudai.jp