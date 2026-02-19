去年、東京で開催されたデフリンピックのメダリスト3人が、デフスポーツの体験会に登場しました。 【写真を見る】先生はメダリスト！ デフスポーツの体験会耳栓をしてサッカーや陸上競技に挑戦熊本 体験会には、陸上4×100mリレーで金メダルに輝いた熊本学園大学の冨永幸佑選手と、サッカー男子で初の銀メダルを獲得した中尾悠人選手、湯野琉世選手です。 参加した約30人は、耳栓をして「周