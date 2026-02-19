俳優の観月ありさ（49）が19日、夫で建築関連会社社長の夫・青山光司氏のインスタグラムに登場。夫婦でパーティーに出席したことが伝えられ、共に上品なコーディネートで決めた夫婦ショットが公開された。【写真】「素敵な夫婦ってやっぱりお互い似てますね！」観月ありさ&青山光司氏の仲良し夫婦2ショット青山氏は「1987年からエルメスのメンズプレタポルテを率いてきたヴェロニク・ニシャニアンによる最後のコレクション