熊本県の天然記念物に指定されている「兜梅」（かぶとうめ）が天草市で見頃を迎えています。 【写真を見る】臥龍梅「兜梅」（かぶとうめ）が見ごろその名の由来は・・・？天草市延慶寺 兜梅が見ごろを迎えているのは、天草市浜崎町の延慶寺です。 400年ほど前、天草の武将、木山弾正の妻が鎧兜に身を固めて加藤清正たちの軍勢に挑みましたが、梅の枝に兜が絡まり、討ち取られたという言い伝えから「兜梅」と呼ばれています