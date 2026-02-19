「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は「スタートまで3ヶ月大きく変わる防災気象情報」です。社会部・災害担当、藤吉有咲記者がお伝えします。◇◇◇大雨の「警報」や「注意報」などの情報は、命を守ることにつながる、大切なものですが、3か月後の5月下旬から、かつてないほど大きく変わるんです。■新たな防災気象情報、どう変わる？上の表が、いまの防災気象情報です。普段私たち