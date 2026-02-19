日本ハムの新庄剛志監督(54)が、敵地キャンプ地の改善された施設設備を確認した。19日、沖縄・北谷で中日との練習試合前、グラウンドに登場すると井上一樹監督と談話。外野方向へ歩いていき、左翼ポール側から中堅付近までフェンスを触り、感触を確かめていた。新庄監督は確認し、安堵(あんど)の表情。フェンスに選手がぶつかった際に顔面をぶつける危険性を鑑み「1メートル90センチぐらいはラバーに」と言及も「でも、フェン