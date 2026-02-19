新藤義孝氏自民党は、衆院憲法審査会の与党筆頭幹事に新藤義孝組織運動本部長を充てる方向で調整に入った。関係者が19日、明らかにした。与党筆頭幹事は野党側と審議の日程やテーマを巡って交渉する役割を担う。新藤氏は過去にも与党筆頭幹事を務め、再登板となる。現在は党憲法改正実現本部の事務総長でもある。高市早苗首相（自民総裁）は18日の記者会見で改憲実現に重ねて意欲を表明。自身に政治信条が近い古屋圭司氏が衆院