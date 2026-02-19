MLB・ドジャースは日本時間22日にオープン戦初戦を迎えます。対戦カードはエンゼルスとなり、2連戦を実施。この試合に、大谷翔平選手と山本由伸投手が出場予定だということが分かりました。ロバーツ監督は取材に応じ、山本投手が2試合のいずれかで登板予定だと明言。「どの日になるかはまだ分かりませんが、マーク・プライアー投手コーチが決めます。順調にいけば、どちらかの試合で山本投手の登板が見れると思います」と明かしま