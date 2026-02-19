はなわ（49）と弟のナイツ塙宣之（47）が、名字と同名の福島県塙町でロケを行った千葉テレビ（チバテレ）の特番「はなわ兄弟」に出演する。番組は3月7日午後7時から同局で放送（14日午後6時30分から再放送）され、番組終了後は同局公式YouTubeチャンネルで配信される。「はなわ兄弟」は、大ヒット曲「佐賀県」で知られる、はなわと、漫才協会会長の塙が兄弟そろって共演し、福島県塙町の名所をゆるりと巡り、グルメや観光スポット