タリーズコーヒーでは2月18日より、「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を展開中! トートバッグやボトルなどキュートな商品が多数ラインアップされているのですが、その中でもイチオシなのが、タフィーが主役のマグキャップ。めちゃくちゃ可愛いんです!!マグキャップに新作登場🐭☕️タフィーがホイップにダイブ!!したフィギュアくすっと笑えるデザインで、コーヒータイムがもっと楽しく✨2/18(水