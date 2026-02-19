この記事の画像を見る1月27日、銀座・歌舞伎座タワーにて、「月イチ立ち読み読書の会」が開催された。本イベントは、ダ・ヴィンチWeb編集部がセレクトした作品を、参加者全員で会場にて「立ち読み」し、感想を語り合う読書会。今回取り上げられた作品は、ピンク地底人3号さんの『カンザキさん』。集英社から1月7日に発売された小説だ。物語の舞台は、離職者が続出する“超絶ブラック”な配送会社。「僕」ことノミは、大学卒