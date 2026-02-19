臨時アドバイザーに感謝「前回もそうですけどダルのおかげ」2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が19日、宮崎で行われている合宿を訪問。ナインにあえて「選手たちには先に連覇おめでとうございますと言わせてもらった」と明かした。2023年大会で監督を務め、ダルビッシュ有投手（パドレス）、大谷翔平投手（現ドジャース）ら