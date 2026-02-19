ZEROBASEONEが、“グローバルアーティスト”としての地位をあらためて証明した。ZEROBASEONEは最近、世界的な音楽イベント「レコード・ストア・デイ（Record Store Day）」が選ぶ「今年のK-POPアーティスト（K-Pop Artist of the Year）」に選出され、世界的な存在感を示した。【写真】「新宿にいたなんて」ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”「レコード・ストア・デイ」は、独立系レコード店の活性化を目的にアメリカをはじめ世界