RIIZEが、700人のファンの前で新曲『All of You』を初披露した。2月18日、日本・東京でRIIZE The 2nd Japan Single『All of You』発売記念ショーケースが開催された。【話題】RIIZE×MIYASHITA PARKスペシャルコラボ始動ショーケースでは、CD購入者の中から抽選で選ばれた700名のファンを前に、この日発売されたばかりの新シングル『All of You』の2曲をライブ初披露したほか、MVの裏話や、ファンからの質問に答えるトークコーナー