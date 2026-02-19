愛知競馬所属の木之前葵騎手が自身のインスタグラムを更新し、ＪＲＡの今村聖奈騎手との２ショットを投稿した。「今村聖奈ちゃんと深〜〜〜い馬の話を語り合ってきましたデートっぽいショット我ながら気に入りました」と報告。食事をしながら馬談議に花を咲かせた様子をつづった。２ショットのほか、２人でハートマークを作っている写真も投稿。人気女性騎手同士の交流と貴重なオフショットに、ファンからは「めちゃんこ可愛