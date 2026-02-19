◆２軍練習試合巨人２軍―ソフトバンク２軍（１９日・ひむか）巨人は１９日、今季の２軍対外試合初戦・ソフトバンク戦のスタメンを発表した。ドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が「４番・三塁」で対外試合デビュー。今季から先発に挑戦する泉圭輔投手（２８）が、古巣相手に先発登板する。「浦学のジャッジ」こと藤井は、１１日に臨時コーチを務めていた松井秀喜さんから熱血指導を受けており、実戦での結果が